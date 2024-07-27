Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

С целью обратить внимание жертвы и вынудить ее общаться злоумышленники придумывают новые способы, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

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По его словам, один из них — интригующее сообщение с заграничного номера с необычным текстом: «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…».

В России появилась новая схема мошенничества

К сообщению мошенники прикрепляют ссылку в расчете на то, что заинтересованная жертва кликнет на «новый аккаунт», чтобы узнать, кто же ей пишет. После этого аферисты получают возможность вскрыть чужой профиль на Госуслугах и страницы в соцсетях и украсть средства с личного счета или компрометировать персональные данные.

Соловьев советует не открывать ссылки от незнакомцев, даже если очень интересно.