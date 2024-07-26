Названы симптомы лихорадки Западного Нила

Первыми симптомами лихорадки Западного Нила является повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице, за ними следуют заторможенность, нарушения движения и чувствительности. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Там отметили, что при лихорадке Западного Нила также могут наблюдаться интенсивная головная боль, рвота, судороги и потеря сознания. В случае появления недомогания рекомендуется сразу обращаться к врачу.

Кроме того в Минздраве призвали применять репелленты и москитные сетки, поскольку инфицирование человека этим заболеванием чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров.

Напомним, что ранее четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Татарстане, всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.