В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
Пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
Там уточнили, что в стране более 80% случаев инфекции регистрируются в регионах Южного федерального округа.
Рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в северные районы миграционных путей перелётных птиц.