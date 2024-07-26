В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

Пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Там уточнили, что в стране более 80% случаев инфекции регистрируются в регионах Южного федерального округа.

Рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в северные районы миграционных путей перелётных птиц.