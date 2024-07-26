Синоптик предрекла «адские» выходные в одном российском регионе

На выходные, 27-28 июля, в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщила заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. В беседе с NEWS.ru синоптик уточнила, что там будут очень сильные дожди, грозы, а ветер достигнет до 22 м/с.

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С субботы по понедельник в Приморском крае очень сильный дождь, гроза, ветер до 22 м/с. Это влияние супертайфун «Гаеми», который прибавит влаги Приморью. По Приморскому краю выпущено штормовое предупреждение на выходные. Это первый тайфун в этом году, который повлияет на погоду Приморского края, — поделилась Паршина.



Синоптик отметила, что ночью и днем 27 июля местами будут сильные дожди, часть региона накроют ливни. В субботу, по ее словам, выпадет от 50 мл осадков за 12 часов. Эксперт подчеркнула, что интенсивные дожди будут способствовать стремительному формированию паводков, воды могут выйти из берегов. При этом, добавила Паршина, в целом погода будет теплая — воздух прогреется до 25-30 градусов.

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