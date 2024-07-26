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Минюст внёс в список иностранных агентов издание «BILD на русском»

В реестр также включён политолог Илья Матвеев.

Минюст внес в список иноагентов издание «BILD на русском»
© РИА Новости
«Bild на русском» распространял недостоверную информацию о решениях публичной власти Российской Федерации и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении ведомства.
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