Минюст внес в список иноагентов издание «BILD на русском»

Минюст внёс в список иностранных агентов издание «BILD на русском»
В реестр также включён политолог Илья Матвеев.
«Bild на русском» распространял недостоверную информацию о решениях публичной власти Российской Федерации и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении ведомства.