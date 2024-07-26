Вирусолог объяснил выявление первых в мире случаев смерти от лихорадки Оропуш

Вирусолог Павел Волчков в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление первых случаев летального исхода от лихорадки Оропуш, а также оценил угрозу распространения инфекции.

Первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш стали две жительницы Бразилии. Об этом ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны. «Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки Денге», — сообщили в бразильском минздраве. Лихорадка Оропуш была открыта сравнительно недавно — она была выявлена в Республике Тринидад и Тобаго, где до некоторого времени была изолирована. Однако в 1960 году сообщения о заражении появились в Бразилии, и на данный момент зарегистрированы более 7,2 тысячи случаев лихорадки.

Тут важно понимать, что данный вирус передается определенным типом насекомых - мелкими летающими мошками, которые преимущественно обитают в Южной и Центральной Америке, а также на Карибских островах – там, где вирус впервые изолировали. Ежегодно он вызывает достаточно большую эпидемию, поскольку распространяется мошками, кусающими людей. Случаев распространения от человека к человеку при этом зарегистрировано не было. Это означает, что если для россиян и существует какая-то опасность, то она касается только туристов, отправляющихся в эти регионы. Павел Волчков Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ

Симптомы лихорадки Оропуш аналогичны симптомам лихорадки Денге, подчеркнул специалист.

«Раньше – в отсутствие системы молекулярно-биологической детекции – все это называли тропической лихорадкой. Уже позже специалисты начали различать лихорадку Денге, лихорадку Зика и лихорадку Оропуш. Это разные вирусы, но всех их объединяет то, что они передаются определенным типом насекомых», - подчеркнул он.



Говоря о выявлении первых случаев смертельного исхода от лихорадки Оропуш, эксперт отметил, что «рано или поздно это бы произошло».

«Полагаю, смерти из-за лихорадки Оропуш происходили и раньше, однако внедрение методов молекулярно-генетической детекции позволили специалистам сопоставить смерть людей именно с этим вирусом. Так что теперь подобных случае будет выявляться все больше. Думаю, сообщения о жертвах связаны с выявляемостью лихорадки, а не с тем, что вирус за последние 60 лет стал более патогенным или как-то приспособился к человеку. Хотя второе, конечно, исключать нельзя», - заключил эксперт.



Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что распространение лихорадки Орпуш не угрожает России.