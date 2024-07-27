Ученые выяснили, какие продукты снижают сахар и холестерин

В регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови играют важную роль специи, выяснили исследователи.

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Ученые из Университета Объединенных Арабских Эмиратов рассмотрели добавление в рацион таких продуктов как корица, черный тмин, имбирь. Специи показали положительный эффект для людей с риском развития метаболического синдрома, который проявляется в нарушении углеводного, липидного, пуринового обменов, провоцируя артериальную гипертензию.

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После 12 недель экспериментов имбирь и черный тмин в рационе способствовали снижению уровня глюкозы натощак. Также удалось снизить общий LDL-холестерин. Похожий результат по глюкозе продемонстрировала и корица. Отмечается, что самые впечатляющие результаты показал черный тмин.

А вот наибольшее влияние на снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) оказала корица, выяснили исследователи. Ее специалисты посоветовали добавлять в напитки, кашу по утрам, йогурты и смузи.

Что касается имбиря, то он хорош в блюдах в свежем виде - предварительно его рекомендуется натереть. Тмин оптимален в качестве добавки блюдам из риса и мяса, салатам.

В отношении контроля уровня глюкозы и холестерина в крови корица, черный тмин, имбирь способны оказать значительное влияние на здоровье, заключили медики.

Ранее исследователи из Университета Арканзаса проанализировали влияние на организм нескольких видов клетчатки, выяснив, что наиболее перспективны для оздоровления кишечника и похудения бета-глюканы из овса и ячменя.