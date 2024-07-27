В России нашли долги Березовского спустя 11 лет после его смерти

У Бориса Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард рублей. Агентство ТАСС ознакомилось с документами и данными банка исполнительных производств и узнало, что у бывшего бизнесмена осталась задолженность по судебным решениям на 880 миллионов рублей.

© Владимир Старков/ ТАСС

Три исполнительных производства в отношении Березовского были возбуждены в 2017 году, ни одна из задолженностей не взыскана.

Кто такой Борис Березовский и как он из «крёстного отца Кремля» превратился в беженца. Только важное и интересное

Взыскать долги можно с наследников умершего, но для этого необходимо, чтобы они вступили в наследство, уточняет ТАСС.

Борис Березовский умер в марте 2013 года в Великобритании.