В МГУ исключили наличие сети завербованных СБУ агентов в Москве

Украинская разведка разрабатывает каждое преступление отдельно.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло.

«Говорить об этом, безусловно, нельзя, потому что разовые случаи не означают наличие цепочки. Если бы инциденты подобного рода были бы взаимосвязаны, тогда можно было бы с большой осторожностью выдвинуть предварительную версию, которая требовала бы проверки и перепроверки. А так мы видим разовые случаи. Наличие подобного рода теракта и террориста, который был завербован для исполнения разового задания, никакого отношения к сетям не имеет, потому что сети создаются для долговременного функционирования. В данном случае мы видим работу, безусловно, украинской разведки. Для того чтобы завербовать необходимо найти уязвимость — тот самый мотив, через который можно выстроить подход к этому человеку».



Ранее в ФСБ заявили, что обвиняемый в подрыве машины в Москве сам вышел на связь с СБУ для сотрудничества. Мужчине обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.

Автомобиль Toyota Land Cruiser был подорван утром в среду на Синявинской улице в столице. При взрыве пострадали находившиеся в машине мужчина и женщина. Они госпитализированы.