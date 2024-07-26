Восемь человек с ботулизмом остаются в российских больницах

В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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Шестеро из них лежат в отделениях реанимации, в том числе четыре – на искусственной вентиляции легких.

Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, еще один в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

Случаи ботулизма выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге.

Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком", который произвел "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".

В связи с этим следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их было решено отправить под домашний арест. При этом другого подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.