Группа "Слот" отправляется в тур по России с новой вокалисткой

«СЛОТ» - одна из самых популярных групп на российской альтернативной сцене, в багаже которой несколько десятков «нетленок» и вечных хитов. В 2024 году в коллективе произошли изменения - под бескомпромиссным девизом «СЛОТ МАСТ ГО ОН» команда представляет новую солистку. Теперь на живых выступлениях по всей стране группа готова уверенно заявить: «СЛОТ» продолжит двигаться дальше!

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Игорь Кэш, основатель и фронтмен «СЛОТ»:

— «СЛОТ», прежде всего, живая группа. Стримы — это монолог, клипы — это монолог с гипнозом, а нас всегда больше интересовал диалог на концертах. Это живое общение, full contact и ничем незаменимый энергообмен. И для нас это главное, поэтому у группы в планах на осень более полутора десятка городов, где мы всем покажем, что «есть девушки в русских селениях» и четвёртая по счёту вокалистка группы тоже станет нашим сильным звеном. Хотите проверить нас «на слабо» - приходите послушать все тот же вечный новый «СЛОТ»!



Дарья Равдина, новая солистка «СЛОТ»:

— Это будет мой первый в жизни тур по России. Я испытываю огромную палитру эмоций, воодушевление и предвкушение перед знакомством с нашей публикой. Мы заряжены и как никогда готовы к общению. Эта энергия и станет топливом для нового этапа существования группы! Будут как новые песни, так и всеми любимые хиты. «СЛОТ» развивается и идет рука об руку вместе с вами, не забывая свои истоки.



В конце сентября «СЛОТ» отправится в свой первый тур в 2024 году, первая часть которого завершится большими концертами в Санкт-Петербурге (22 декабря) и Москве (27 декабря).

Список городов:

27 сентября – Саратов – клуб Onyx

28 сентября – Самара – клуб «Сигнал»

3 октября – Уфа – клуб «Дом печати»

5 октября – Набережные Челны – клуб Opera

6 октября – Ижевск – ДК Металлург

10 октября – Брянск – клуб «Фабрика»

12 октября – Курск – клуб «МегаГринн»

13 октября – Орел – клуб «Герц»

17 октября – Нижний Новгород – MILO Concert Hall

18 октября – Владимир – клуб «Цех»

19 октября – Иваново – клуб «Айсберг»

25 октября – Череповец – Pivzavod

26 октября – Ярославль – Руки вверх! Бар

27 октября – Кострома – клуб IKRA

30 ноября – Липецк – КРК «Мегаполис»

22 декабря – Санкт-Петербург – клуб Sound

27 декабря – Москва – клуб Base

Концерты «СЛОТ» – это яркое шоу, мощное звучание главных «боевиков» команды, и, конечно, невероятный обмен энергетикой между группой и поклонниками. Не пропусти «СЛОТ» в своем городе!

Билеты можно купить на сайте uconcerts.ru и в кассах вашего города.