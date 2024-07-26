Группа "Слот" отправляется в тур по России с новой вокалисткой

Группа "Слот" отправляется в тур по России
«СЛОТ» - одна из самых популярных групп на российской альтернативной сцене, в багаже которой несколько десятков «нетленок» и вечных хитов. В 2024 году в коллективе произошли изменения - под бескомпромиссным девизом «СЛОТ МАСТ ГО ОН» команда представляет новую солистку. Теперь на живых выступлениях по всей стране группа готова уверенно заявить: «СЛОТ» продолжит двигаться дальше!
Игорь Кэш, основатель и фронтмен «СЛОТ»:
— «СЛОТ», прежде всего, живая группа. Стримы — это монолог, клипы — это монолог с гипнозом, а нас всегда больше интересовал диалог на концертах. Это живое общение, full contact и ничем незаменимый энергообмен. И для нас это главное, поэтому у группы в планах на осень более полутора десятка городов, где мы всем покажем, что «есть девушки в русских селениях» и четвёртая по счёту вокалистка группы тоже станет нашим сильным звеном. Хотите проверить нас «на слабо» - приходите послушать все тот же вечный новый «СЛОТ»!
Дарья Равдина, новая солистка «СЛОТ»:
— Это будет мой первый в жизни тур по России. Я испытываю огромную палитру эмоций, воодушевление и предвкушение перед знакомством с нашей публикой. Мы заряжены и как никогда готовы к общению. Эта энергия и станет топливом для нового этапа существования группы! Будут как новые песни, так и всеми любимые хиты. «СЛОТ» развивается и идет рука об руку вместе с вами, не забывая свои истоки.
В конце сентября «СЛОТ» отправится в свой первый тур в 2024 году, первая часть которого завершится большими концертами в Санкт-Петербурге (22 декабря) и Москве (27 декабря).
Список городов:
- 27 сентября – Саратов – клуб Onyx
- 28 сентября – Самара – клуб «Сигнал»
- 3 октября – Уфа – клуб «Дом печати»
- 5 октября – Набережные Челны – клуб Opera
- 6 октября – Ижевск – ДК Металлург
- 10 октября – Брянск – клуб «Фабрика»
- 12 октября – Курск – клуб «МегаГринн»
- 13 октября – Орел – клуб «Герц»
- 17 октября – Нижний Новгород – MILO Concert Hall
- 18 октября – Владимир – клуб «Цех»
- 19 октября – Иваново – клуб «Айсберг»
- 25 октября – Череповец – Pivzavod
- 26 октября – Ярославль – Руки вверх! Бар
- 27 октября – Кострома – клуб IKRA
- 30 ноября – Липецк – КРК «Мегаполис»
- 22 декабря – Санкт-Петербург – клуб Sound
- 27 декабря – Москва – клуб Base
Концерты «СЛОТ» – это яркое шоу, мощное звучание главных «боевиков» команды, и, конечно, невероятный обмен энергетикой между группой и поклонниками. Не пропусти «СЛОТ» в своем городе!
Билеты можно купить на сайте uconcerts.ru и в кассах вашего города.