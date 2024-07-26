В Госдуме предложили направлять таксистов-мигрантов к психологам

Таксистов-мигрантов следует направлять к психологам, чтобы они оценивали их стрессоустойчивость, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что не всегда в Россию приезжают «лучшие люди» из соседних стран.

Так, по словам депутата, иногда среди них встречаются те, кого выгнали из своей страны за излишнюю вспыльчивость или плохое поведение. В связи с этим, уверен Милонов, кроме медицинской справки таксисты-мигранты должны проходить собеседование с психологами.

При приеме на работу в такси агрегаторы должны обязательно обеспечивать собеседование будущего работника с психологом на предмет его стрессоустойчивости. Не всегда лучшие люди приезжают к нам из соседних стран, иногда приезжают те, которых выгнали из своей страны за излишнюю вспыльчивость или плохое поведение. Поэтому необходимо кроме наличия прав и заболеваний с представлением медицинской справки проходить собеседование с психологом, — высказался парламентарий.



Милонов также призвал выдворить из страны таксиста, который оскорбил главу СК России Александра Бастрыкина. Парламентарий напомнил, что председатель Следственного комитета представляет правоохранительные органы.