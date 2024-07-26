В Минюсте рассказали о количестве судимых нотариусов в России

Более 180 российских нотариусов были судимы по уголовным статьям о мошенничестве, подделке документов и другим. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко рассказал на заседании Президиума Совета законодателей РФ 26 июля.

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Глава ведомства сообщил, что более 180 российских нотариусов были судимы.

«Преступления самые разные — мошенничество, подделка документов, хищение денежных средств, присвоение имущества, злоупотребление полномочиями частных нотариусов и другие», — привел примеры Чуйченко.



Он отметил, что при этом наносится в том числе ущерб государству.

Не менее тревожная ситуация складывается в высших эшелонах нотариального самоуправления — за последний год четыре президента нотариальных палат были осуждены или находятся под следствием, рассказал министр.