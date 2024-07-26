В Минюсте рассказали о количестве судимых нотариусов в России
Более 180 российских нотариусов были судимы по уголовным статьям о мошенничестве, подделке документов и другим. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко рассказал на заседании Президиума Совета законодателей РФ 26 июля.
Глава ведомства сообщил, что более 180 российских нотариусов были судимы.
«Преступления самые разные — мошенничество, подделка документов, хищение денежных средств, присвоение имущества, злоупотребление полномочиями частных нотариусов и другие», — привел примеры Чуйченко.
Он отметил, что при этом наносится в том числе ущерб государству.
Не менее тревожная ситуация складывается в высших эшелонах нотариального самоуправления — за последний год четыре президента нотариальных палат были осуждены или находятся под следствием, рассказал министр.
«Проблема даже не в самих фактах преступлений, а в том, что большинство этих людей остались в профессии», — пояснил Чуйченко.