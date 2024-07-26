В РФ уровень занятости составляет более 60%
Уровень занятости в России составляет более 60%, при этом потенциальная рабочая сила за последние пять лет снизилась в два раза - с 1,5 млн до 865 тыс. человек. Таким образом, кадровый резерв почти исчерпан, сообщил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.
"Уровень занятости более 60%, причем занятость возросла практически по всем возрастным когортам. Потенциальная рабочая сила за последние пять лет снизилась в два раза - с 1,5 млн до 865 тыс., это означает, что мы практически исчерпываем кадровый резерв", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Платыгин напомнил, что, согласно демографическим прогнозам, до 2030 года в России численность населения в возрасте 30-39 лет существенно снизится, при этом численность населения старше 70 лет возрастет.
Также увеличится число молодых людей от 15 до 19 лет.
"Но уровень занятости в этих возрастных когортах невысокий, поэтому сегодня важен каждый выпускник. Ключевая задача - точная маршрутизация школьников, абитуриентов и выпускников. Для этого есть все условия", - уточнил он.