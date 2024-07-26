В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге во второй половине дня 26 июля из-за 30-градусной жары. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, с 16 до 20 часов 26 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за очень высокой температуры воздуха. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду", - сказано в сообщении.



Жителей и гостей города просят соблюдать правила поведения в жару - следить за своим состоянием, пить больше воды, избегать длительного нахождения на открытом солнце, увлажнять помещение, стараться не выходить на улицу без особой необходимости в самое жаркое время.

По прогнозу синоптиков, в Санкт-Петербурге днем 26 июля температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов.