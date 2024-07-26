Минюст запретил американский фонд «Свободная Россия»

Минюст запретил на территории России деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) (деятельность организации признана экстремистской). RT на русском

В перечне общественных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», появилась запись «Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)». Из открытых данных следует, что фонд был основан в 2014 году в США. Газета.Ru

Ранее Минюст России включил неонацистское объединение «Невоград» в перечень запрещенных организаций. Деловая газета «Взгляд»