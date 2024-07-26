Минюст запретил американский фонд «Свободная Россия»

Минюст запретил на территории России деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия»* (Free Russia Foundation*).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Минюста.

По имеющейся информации, «Свободную Россию» включили в перечень запрещённых в России организаций из-за экстремистской деятельности.

Ранее Росфинмониторинг внёс иностранного агента Илью Новикова** в список террористов и экстремистов.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.