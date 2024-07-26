Домовые чаты в России: кто ими пользуется и зачем. Исследование Rambler&Co

Каждый третий россиянин решает коммунальные вопросы через соседские группы и каналы. 34% опрошенных россиян активно участвуют в обсуждениях домовых чатов, ещё 28% знают об их существовании, но специально не вступают. У 38% чатов с соседями нет.

Активность в них участники проявляют по-разному. Так, 52% просто читают сообщения, чтобы быть в курсе новостей двора. 34% содействуют решению вопросов, но сами не инициируют темы. В каждом чате есть 9% активистов, которые начинают дискуссии, предлагают варианты и объявляют собрания. 5% заходят туда только при необходимости решить собственную проблему.

Согласно опросу, чаты с соседями в основном используются по делу. Так, самые популярные темы обсуждений — это вопросы ЖКХ (50%), постройка или ремонт чего-либо в доме или во дворе (21%), чистота подъездов и прилегающей территории (18%). Жалобы на соседей занимают 7% чата, пустые разговоры не по делу — 4%.

Почти треть респондентов (30%) заявили, что им удавалось добиваться своих целей через домовой чат, поскольку так службы ЖКХ реагируют быстрее. У 26% получается решать мелкие бытовые вопросы с помощью соседей, а 14% похвалились, что они сопричастны к реализации крупных изменений во дворе или в доме. 5% признались, что через домовые чаты они лучше познакомились с соседями. Четверть (25%) участников ничего не добились, но продолжают очень стараться.

Среди тех, кто не вступают в соседские группы и каналы, лидирует мнение (48%), что за состояние дома должны отвечать соответствующие службы, а не люди в чатах. 32% слишком заняты на работе, чтобы заниматься бытовым активизмом. 19% респондентов не очень интересует жизнь соседей, а 1% опрошенных снимают квартиру и не считают себя ответственными за принятие решений по дому.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 19 июля 2024 года, охват составил 28 353 интернет-пользователя, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.