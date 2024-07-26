Ветеранам СВО дали новые льготы

Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры, передает ТАСС со ссылкой на Минкульт РФ. Мера реализована в рамках совместного проекта ведомства и фонда «Защитники Отечества». С 25 июля участники боевых действий уже могут бесплатно ходить в музеи, с 1 августа для них откроются кинотеатры программы «Фонд кинопрокат», а с 25 августа — цирки предприятия «Росгосцирк».

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Ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и фонда «Защитники Отечества». В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь, — сказано в сообщении.



Ранее стало известно, что центр «Традиция» Захара Прилепина и фонд «Защитники Отечества» представили в Министерство культуры РФ каталог произведений, которые должны «сохранить историческую правду» о специальной военной операции. Ведомство будет рекомендовать их для использования в школах, библиотеках, театрах и культурных центрах.

До этого актриса Ольга Будина удивилась тому, что, несмотря на 2,5 года проведения специальной военной операции, в России не появилось фильмов о «героях фронта и тыла», и призвала начать снимать ленты об СВО. Также артистка выразила надежду на оказание режиссерам поддержки для этой работы.