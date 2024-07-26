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Выплаты пострадавшим от ЧС и терактов повысят в 1,5 раза

Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов, увеличат в 1,5 раза. Таким образом, сумма вырастет с 10 до 15 тысяч рублей на человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства России, подписав соответствующее постановление.

Выплаты пострадавшим от ЧС и терактов повысят в 1,5 раза
© ТАСС

Кроме того, решением правительства размер выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости также увеличат. Так, при частичной потере она вырастет с 50 до 75 тысяч рублей, а при полной – с 100 до 150 тысяч рублей.

"Будут проиндексированы размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта", – сказано в документе.
Общество
Правительство РФ