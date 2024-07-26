Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что видео, на котором её муж Владислав играет с их детьми, является постановочным.

Она призвала публику не верить словам супруга о желании сохранить семью.

«Несмотря на позднее время, он попросил, чтобы мальчики прекратили все приготовления ко сну и начали с ним играть. Он сказал няне снять этот постановочный момент на камеру», — заявила Бакальчук.



Ее слова передает Starhit. Основательница маркетплейса отметила, что мужчина приехал в отель, где отдыхали дети поздно ночью, для того чтобы снять видео.

Муж владелицы Wildberries объяснил, почему жена не разводится с ним

Ранее Бакальчук выпустила видеообращение, в котором заявила, что она разводится со своим мужем Владиславом. Сообщалось, что супруг Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе, несмотря на то, что сейчас он имеет всего 1% акций маркетплейса. Так как пара в свое время не заключила брачный договор, все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.