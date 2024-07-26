РЖД запустили продажу билетов с пересадками внутри поезда

Российские железные дороги (РЖД) открыли продажу билетов с пересадками внутри поезда. Об этом компания сообщила в официальном Telegram-канале.

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Перевозчик запустил эту услугу для случаев, когда билеты на нужный рейс по полному маршруту раскуплены. Тогда путешественнику предложат доступные места в том же поезде на разных отрезках пути. При выборе поездки с пересадкой пассажир получит несколько проездных документов для каждого места.

«Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут — чтобы пассажир успел перейти на новое место», — пояснили в РЖД.



Сначала сервис будет доступен на маршрутах из Москвы в Кисловодск, Анапу, Адлер и Новороссийск, а затем появится и на других направлениях.

Ранее на сайте РЖД появилась возможность просматривать фото интерьеров вагонов разных типов перед покупкой билетов. Пока опция доступна на рейсах из столицы в Адлер, Казань и Саратов.