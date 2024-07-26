Ученые назвали продукт, который поможет убрать жир на животе

Исследователи из Университета Арканзаса проанализировали влияние на организм нескольких видов клетчатки. Они выяснили, что лучше способствует потере лишнего веса и воздействует нужным образом на показатели сахара в крови. Материал об этом опубликован в Journal of Nutrition (JON).

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В рамках эксперимента рассматривались пшеничный декстрин, пектин, резистентный крахмал. Также ученые взяли для работы бета-глюканы и целлюлозу. Все эти пищевые волокна можно получить из доступных растительных продуктов. Проводя опыты с грызунами, исследователи обращали внимание на содержание жира, уровень сахара в крови, кишечные бактерии, следили за весом животных.

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Работа показала, что повысить количество полезных бактерий Ileibacterium в пищеварительной системе способны бета-глюканы из овса и ячменя. С помощью такой клетчатки организм человека тратит больше калорий, что запускает процессы, связанные с похудением. При этом обеспечивается нормальная работа кишечника.

Специалисты подчеркнули, что употребление овсянки, которую нужно варить продолжительное время, с одной стороны помогает выводить лишний холестерин, с другой - способствует похудению.

Врачи ранее отметили, что лучше всего сочетать кашу с белковым продуктом, например, с вареным яйцом.

Чтобы сбросить лишний вес, необходимо минимизировать легкие углеводы, убрать сахара и все перекусы, также рассказала в своем Telegram-канале врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова.

"Завтракайте в светлое время суток. Фрукты лучше перенести на первую половину дня", - добавила врач.



Она также порекомендовала большую часть пищи есть в первой половине дня, сместив "длинные" углеводы с ужина на обед.