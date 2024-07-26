Россиянам назвали главные признаки прослушки в телефоне

Ради защиты личных данных от действий злоумышленников свой телефон необходимо проверять на наличие прослушки. Как это можно сделать, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

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«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», – передает РИА «Новости» слова депутата.



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Антон Немкин также отметил, что повышенное потребление мобильного трафика может указывать на активность шпионских программ, которые передают собранную информацию через интернет.

Парламентарий рекомендовал проверить в настройках смартфона, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно. Это может помочь выявить потенциально подозрительные программы.

Депутат призвал граждан быть бдительными и следить за поведением своих устройств, чтобы предотвратить возможные угрозы безопасности.

До этого россиянам рассказали, как распознать слежку через мессенджер. Эксперт назвал несколько признаков.