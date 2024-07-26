В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

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"Поиск новых подходов к лечению ВИЧ-инфекции продолжается, и одним из них является генная терапия. Идет разработка <...> [препарата] на основе лентивирусного вектора", - говорится в сообщении агентства.



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По данным ФМБА, разрабатываемый препарат сможет применяться для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, обеспечивая длительный терапевтический эффект и минимальные побочные эффекты. При его применении также будет повышена эффективность и приверженность к лечению. Кроме того, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.