Юрист рассказал, чем грозит выращивание мяты и шалфея на даче

Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) и мята полевая (Mentha arvensis) действительно входят в списки запрещенных к выращиванию растений в России, заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, нарушение закона может привести к тюремному заключению.

За выращивание запрещенных растений, включая шалфей предсказателей и мяту полевую, предусмотрена серьезная ответственность. Административный штраф за такое нарушение может достигать внушительной суммы 300 тысяч рублей — для юридических лиц. В случаях крупномасштабного выращивания или при наличии цели сбыта законодательство предусматривает уже уголовную ответственность, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до 20 лет в самой жесткой квалификации (ст. 228.1 УК РФ), — сообщил юрист.



Он добавил, что шалфей предсказателей содержит психоактивное вещество сальвинорин А, способное вызывать сильные галлюцинации и изменение восприятия. Мята полевая, хотя и менее известна своими психоактивными свойствами, также попала под запрет из-за потенциального вреда при неконтролируемом употреблении.

По словам юриста, гражданам рекомендуется внимательно следить за обновлениями нормативно-правовых актов и воздерживаться от выращивания потенциально опасных или запрещенных растений на своих участках во избежание серьезных юридических последствий. Речь идет не только о тех из них, что вызывают галлюцинации.

Например, за выращивание печально известного борщевика Сосновского также предусмотрены значительные штрафы — до 50 тысяч для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц (статья 8.7 КоАП РФ), — резюмировал Русяев.



Ранее сообщалось, что в список запрещенных в России растений власти включили популярный у цветоводов и ландшафтных дизайнеров вьюн, известный под названием ипомея трехцветная. Теперь за его выращивание можно получить до восьми лет лишения свободы. В перечень запрещенных растений входят еще около 20 пунктов.