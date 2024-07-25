В СК рассказали о судьбе вышедших на свободу после СВО киллеров

Осужденные за насильственные преступления люди, вышедшие на свободу после участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине, поставлены на контроль у следователей. О дальнейшей судьбе киллеров рассказал ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

Он отметил, что в Петербурге зафиксированы случаи совершения такими людьми повторных преступлений, но их немного. «Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — заявил следователь, добавив, что речь идет о тех, кто ранее сотрудничал со следствием.