«Подруга» Дурова рассказала, что родила от него троих детей

Петербурженка Ирина Болгар рассказала в интервью «Комсомольской правде», что родила троих детей бизнесмену Павлу Дурову, основателю «Вконтакте» и Telegram.

© Соцсети

Журналисты отметили, что эффектная, стройная шатенка появилась в соцсетях в июне 2024 года и сразу же стала заполнять блог фотографиями с тремя детьми: двумя мальчиками и девочкой. Каждую публикацию, добавили они, женщина в обязательном порядке сопровождает хэштегом #durov.

Корреспонденты связались с Ириной и попросили ее прокомментировать публикации, рассказать о причине размещения такого значимого хэштега.

«Я мать троих детей Павла Дурова. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии», — пояснила Болгар.



Женщина уточнила, что познакомилась с Дуровым в Петербурге и стала с ним встречаться. Брак не был зарегистрирован официально. Вместе с тем, подчеркнула она, «дети признаны официально и носят фамилию отца».

Ранее, заметила Болгар, она не афишировала связь с Павлом, но все решилась сделать это по просьбам детей.

По данным газеты, Павел Дуров информацию о том, что у него «появилась» новая семья, не комментировал ни в соцсетях, ни в СМИ.