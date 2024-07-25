Уволенные из Театра Российской Армии актеры ответили режиссеру фразой Белоусова

Актеры, уволенные из Театра Российской Армии, ответили на заявление главного режиссера Александра Лазарева о том, что «никаких репрессий нет, это просто непродление контракта». В комментарии для URA.RUактриса Ксения Таран, оказавшаяся в списке тех, с кем не продлили контракт, вспомнила фразу министра обороны РФ Андрея Белоусова.

«Мы будем отстаивать свои права и бороться за честь и достоинство Театра Российской Армии, который за 20 с лишним лет стал нашим вторым домом! Ну и конечно действия нового руководства и главного режиссера можно оценить как нечестные и непрозрачные, так как во многих информационных источниках они неоднократно говорили: „Мы никого увольнять не будем!“ И к этому хочется процитировать нового министра обороны Андрея Белоусова: „Ошибиться можно, врать нельзя!“», — сказала Таран.



Ранее стало известно о «массовом» увольнении актеров труппы Театра Российской Армии. Главный режиссер Александр Лазарев отметил, что с артистами просто не стали продлевать контракт. По его словам, все было сделано в рамках трудового законодательства.