Уехавший в Израиль телеведущий рассказал о тоске по России

Известный телеведущий Владимир Раевский, уехавший из России в Израиль, объяснил нежелание возвращаться в страну. О причинах этого решения он рассказал в подкасте Sheinkin40, доступном на YouTube.

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Отвечая на вопрос о том, почему он не приезжает в Россию, Раевский заявил, что считает такие визиты небезопасными для себя. По мнению ведущего, опасность заключается в том, что его позиция «радикальным образом расходится с позицией власти Российской Федерации».

При этом телеведущий подчеркнул, что тоскует по России. В частности, он скучает по Екатеринбургу, где родился и вырос. «Снится ли мне Москва, которую я обожаю? Конечно», — добавил он.

Ранее Раевский назвал себя израильтянином. По этой причине в конфликте между Израилем и Палестиной он занял сторону Тель-Авива.

Раевский создавал исторические программы для телеканалов «Культура», «Москва 24» и других. После начала спецоперации на Украине уехал в Тель-Авив, но позднее переехал в Лондон.