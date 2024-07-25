В начале 2024 года в Татарстане зафиксировали всплеск смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, слова которого приводит РБК.

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По его словам, снизить смертность поможет профилактика, но достаточно серьезная группа пациентов «не идет на диспансеризацию»,

Среди основных причин летального исхода глава ведомства назвал нарушения системы кровообращения и онкологические заболевания.

«Профилактика – это задача, прежде всего, диспансеризации. Она позволяет гарантированно выявить определенные риски и предупредить их», — рассказал Миннуллин.



Специалисты Минздрава выявили и устранили причины, которые отталкивают людей от прохождения диспансеризации. Глава ведомства обратил внимание, что пациентов разделили в поликлиниках по потокам, чтобы они не «сидели в очереди».

В июне в России создали фильтры с золотом и серебром для системы вентиляции в стационаре для решения проблемы смертности из-за внутрибольничных инфекций.