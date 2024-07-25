Уехавшая из России Машкова пытается помириться с отцом

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России после начала СВО, обратилась к своему отцу Владимиру Машкову. У себя в социальной сети она разместила видеозапись, в которой призвала его примирению.

В ролике Машкова держит в руках листы бумаги с надписями на русском языке, которые меняет друг за другом.

«Когда разговор заходит о войне, то кто-то из нас сразу меняет тему. Ты это тоже заметил(а)? Что ты подразумеваешь под фразой: "Ты слишком молод(а), чтобы это понять"? В каком возрасте у меня может появиться мнение, которые был(а) бы готов(а) выслушать? Ты тоже расходился (ась) во взглядах с бабушками и дедушками, когда был(а) в моем возрасте? Тебя это волновало так же, как меня? Даже если мы не согласны друг с другом, мне все равно хочется общаться с тобой, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Ты согласен(а) со мной?» — написано на листах бумаги.



В посте к видеообращению Машкова указала, что нашла эти фразы на сайте проекта «Надо Говорить» и они помогли ей сохранить отношения с двумя очень дорогими людьми.

Напомним, что разногласия между актрисой и ее отцом начались из-за СВО, которое она осудила. Машков призвал дочь извиниться за такую позицию, назвав ее предательством. Актриса отказалась это делать и возвращаться из США. Также Машкова сообщала, что отказалась от отчества.