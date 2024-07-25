Синод установил празднование "Троицы" 22 июня

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил установить ежегодное празднование дня принесения в Троице-Сергиеву лавру образа "Троица" Андрея Рублева 22 июня по новому стилю. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

"Установить празднование дня принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым, ежегодно 9/22 июня (по старому и новому стилю соответственно - прим. ТАСС) с совершением в этот день полиелейного богослужения", - говорится в сообщении.

