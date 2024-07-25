Митрополита Илариона освободили от всех церковных должностей

Синод Русской православной церкви в Москве освободил митрополита Илариона (Алфеева) от всех церковных должностей. Об этом пишет пресс-служба РПЦ на официальном сайте.

В частности, священнослужителя временно отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией (БДЕ), должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

Временное управление БДЕ поручено патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

Этому шагу предшествовал скандал в БДЕ, где бывший келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в сексуальных домогательствах, а тот его — в клевете и вымогательстве.

Илларион заявил, в частности, что молодой человек сам напросился к нему в помощники, приехал в Будапешт, перевез свою мать. Затем стал требовать 384 тыс. евро, угрожал раскрыть «некие тайны» из личной жизни митрополита.

Напомним, что до назначения в БДЕ митрополит занимал должность главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В его ведение входила коммуникация с государственными структурами России и других стран.