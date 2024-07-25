В Госдуме хотят разрешить россиянам запрещать себе делать ставки в казино

В Госдуму внесен законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на ставки в тотализаторах, букмекерских конторах и казино. Соответствующий документ опубликован в базе нормативных актов нижней палаты российского парламента. Вечерняя Москва

Согласно тексту законопроекта, граждане смогут наложить на себя самоограничение, направив организаторам букмекерских контор и тотализаторов заявления о включении информации о нем в список отказавшихся от участия в азартных играх. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России. Lenta.ru

До этого сообщалось, что в Совете Федерации РФ приняли решение поддержать концепцию законопроекта, который запрещал бы гражданам с задолженностью по алиментам участвовать в азартных играх. Аналогичные меры также предлагается применить к россиянам, ограниченным судом в дееспособности. Газета.Ru