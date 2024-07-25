Группа “Ундервуд” выступит в пространстве “Двор Гостинки”

30 августа клуб «Космонавт» приглашает на заключительный концерт опен-эйр сезона. Группа “Ундервуд” даст большой концерт в пространстве “Двор Гостинки” в последний день лета.

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Лето ещё не началось, но мы уже точно знаем, чем оно закончится – большим концертом группы “Ундервуд” в Санкт-Петербурге! 30 августа мы с вами встретимся в северной столице на прекрасной открытой площадке – во “Дворе Гостинки”.

Группа сыграет для вас все самые зажигательные песни и по традиции добавит парочку треков, которые давно не звучали вживую! А ещё совершенно точно зарядимся энергией живой музыкальной встречи, которая будет греть нас осенью.

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Rock Privet, Танцы Минус, Пилот, Крематорий, Хелависа, Юля Паршута и Марк Тишман на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.