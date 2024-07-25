Музыкальное шоу «Ритмы Океана» пройдет в «Океанариуме»

Наслаждайтесь красотой живой музыки. Крокус Сити Океанариум приглашает получить незабываемые впечатления на концертах в самом сердце океана!

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Каждый четверг зрителей ждет полное погружение в безмятежность и глубину подводного королевства в сопровождении классических симфоний. Оркестр подготовил для гостей произведения Штрауса, Гайдна, Боккерини, Ди Капуа, Свиридова, Дунаевского, Хачатуряна и многих других легендарных композиторов разных эпох.

Музыка исполняется на фоне мерцания воды и размеренной жизни морских обитателей самого большого аквариума Крокус Сити Океанариума, что придает особую глубину и эмоциональность каждому произведению. Вы сможете полностью погрузиться в мир классической музыки, наслаждаясь её гармоничностью и изысканностью. Камерность пространства, которое вмещает до 40 зрителей, подарит неповторимое чувство гармонии и спокойствия.

Позвольте себе окунуться в волшебную атмосферу мелодичного Океанариума, где музыка и природа сливаются воедино.

Музыкальное шоу проходит в экспозиции «Моря и Океаны» каждый четверг. Начало в 20.00.

Продолжительность концерта – 40 минут.