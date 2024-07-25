Названы частые причины отказа кандидатам после собеседования

Аналитики провели исследование в России и выяснили, что зачастую работодатели отказывают кандидатам из-за их личных особенностей, проявившихся на собеседовании.

Порой в стоп-лист попадают даже квалифицированные специалисты, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

Чаще всего «красными флагами» становятся склонность к конфликтам (так посчитали 83% респондентов), слишком частая смена работы (её отметили 79%) и негативные высказывания в адрес бывших коллег (77%).

Более чем две трети опрошенных работодателей считают такое поведение соискателей неприемлемым.

Помимо этого, 41% опрошенных отслеживают вызывающее поведение соискателя в социальных сетях. 34% настораживает отсутствие у кандидата релевантного опыта, а 32% — пробелы в резюме.

Около 28% российских компаний имеют внутренние правила, которые регулируют поведение сотрудников в социальных сетях, и следят за их выполнением. Об этом сообщает издание «Forbes Россия», ссылаясь на исследование компании «Работа.ру». В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из различных регионов России.

У каждой пятой компании (20%) есть запрет на размещение отрицательной информации о компании, коллегах и руководстве. Однако 56% компаний не отслеживают и не предъявляют требования к онлайн-жизни своего персонала.

Каждая десятая компания запрещает размещать любые сведения о ней, а 8% запрещают размещать фотографии в униформе или на рабочем месте. В то же время, только 4% рекрутеров сталкивались с жалобами сотрудников на запреты, связанные с поведением в социальных сетях.

По словам руководителя рекрутинга и развития процессов работы с сотрудниками сервиса «Работа.ру» Ольги Киляшевой, сейчас необходимо иметь информированную страницу в социальных сетях, особенно для PR-специалистов, маркетологов, SMM-менеджеров и HR-специалистов. Это также важно для менее социально активных специалистов, таких как разработчики, потому что социальные сети предоставляют поток кандидатур, которых нет на сайтах поиска работы.

Знакомство со страницей кандидата позволяет увидеть его не только как профессионала, но и как личность, которая скрывается за фактами образования и опыта в резюме. Социальные сети могут стать дополнительным фактором при найме на работу.

Доля соискателей 40-59 лет выросла на 10 процентных пунктов (п.п.) за последние пять лет, тогда как доля молодежи снижается. Также среди тех, кто ищет работу, значительно сократилось число безработных, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob о том, почему в РФ наблюдается дефицит кадров.

"За пять лет доля соискателей 40-59 лет выросла на 10 п.п. Доля молодежи до 29 лет и соискателей 30-39 лет - снизилась на 7 и 4 п.п. соответственно. Изменилось соотношение работающих и безработных (не имеющих официальной работы на момент поиска). Если в январе 2022 года на Superjob соискателей, не имеющих работы, было 73%, то сегодня - лишь 34%", - говорится в итогах исследования.



Кроме того, россияне стали реже менять место работы. Так, по итогам июня 2024 года среднее число запросов на поиск работы за 12 месяцев стало на 19% ниже, чем год назад. Из-за того, что работающих среди соискателей становится больше, увеличивается число резюме в закрытом доступе - соискатели скрывают желание сменить работу от руководства и кадровиков. Также соискатели повышают зарплатные ожидания и ищут более высокооплачиваемое место, отклик на вакансии значительно снижается.

Отмечается, что 20 лет на первом месте по объему спроса на персонал был ретейл, но в последние три года его уверенно потеснили сферы промышленности и строительства. Главным трендом HR-политик российских компаний становится удержание - 57% компаний повысили или проиндексировали оклады своим работникам менее чем полгода назад.

Также 57% компаний в 2024 году увеличили бюджет на подбор персонала. Подбор на одну позицию квалифицированного рабочего, по оценкам представителей работодателей, длится в среднем 32 дня и включает просмотр 34 резюме соискателей и 8 собеседований с кандидатами. Сложнее всего найти квалифицированных рабочих - срок закрытия таких вакансий за год вырос почти на 70%.

Причины дефицита кадров

Среди причин дефицита кадров аналитики выделили демографические проблемы, пандемию коронавируса и специальную военную операцию. Кроме того, на рынок труда повлиял и режим самозанятости. Сейчас в РФ насчитывается около 9 млн самозанятых.

"Новый налоговый режим позволил сфере услуг сверхбыстро восстановиться после ковидных ограничений. Государство активно поощряло население оформлять самозанятость, процесс вовлечения продолжает набирать обороты, в результате уже сегодня мы имеем сильный дисбаланс: отток работников из реального сектора в неквалифицированную занятость, в первую очередь - в сферу услуг", - уточнили в исследовании.



Эксперты подчеркивают, что самозанятость лишает реальный сектор персонала. Например, с зарплаты токаря работодателю нужно будет заплатить около 30% обязательных налоговых отчислений, а с зарплаты самозанятого курьера - нет. За счет сэкономленных на налогах денег можно поднять зарплату неквалифицированному курьеру и сделать ее выше зарплаты квалифицированного токаря на заводе. "В итоге занятость естественным образом перетекает из реального производящего сектора в сферу услуг, где ответственность ниже, квалификация чаще всего вообще не нужна, а платят больше", - пояснили аналитики.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что к 2030 году российской экономике потребуется дополнительно 2,4 млн работников. По его словам, дефицит квалифицированных кадров в ближайшие два-три года будет основным вызовом на рынке труда в России. По данным Росстата, уровень безработицы в России остается на исторически рекордно низком уровне, в мае 2024 года показатель составил 2,6%.

Большинство работодателей трудоустраивают перспективных соискателей, даже если тем не хватает нужных для вакансии навыков. Число компаний, которые отказались бы дать шанс такому кандидату, за последние два года заметно снизилось, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Как правило, работодатели не готовы отказываться от перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков/компетенций или они развиты в малой степени. Так, 59% компаний принимают таких кандидатов на работу и закрепляют за ними наставников. 51% предлагают обучение внутри компании, если человек согласен, то принимают его на работу", - говорится в сообщении.



Также в 35% случаев работодатели предлагают таким кандидатам пройти стажировку, чтобы оценить их на практике. 32% компаний не готовы продолжать сотрудничество с соискателем, который не полностью соответствует профилю должности. При этом отношение работодателей к таким соискателям за последние два года заметно изменилось. Как уточнили аналитики, в 2022 году при прохождении аналогичного опроса 46% компаний отказались дать шанс кандидату без нужных навыков, сегодня же этот показатель на 14 п.п. ниже.

Кроме того, на 9 п.п. выросла доля тех работодателей, которые предлагают пройти внутреннее обучение. Каждый пятый работодатель готов платить зарплату выше средней по рынку любым сотрудникам, обладающим необходимыми компетенциями, - такая практика есть почти в каждой пятой компании (19%, два года назад - только в 13%).

"Развитие востребованных профессиональных компетенций - это лучший способ поднять свою стоимость на рынке труда. Чтобы понять, усиление каких именно навыков позволит претендовать на более высокий доход, можно самостоятельно проанализировать вакансии, обратиться к карьерному консультанту или обсудить это в вашем профессиональном сообществе", - цитируют в исследовании руководителя направления "Карьера и навыки" в hh.ru Марину Дорохову.



Опрос проводился в июле 2024 года, участие приняли 250 представителей компаний со всей России.

Бизнес-консультант, эксперт в сфере консалтинга, трекинга и HR, основательница компании Hrhub Евгения Кудрина дала советы, как составить резюме, чтобы увеличить свои шансы на собеседовании.

По статистике, 60% резюме не рассматривают, поскольку они составлены так, что даже хороший и компетентный специалист выглядит непривлекательно для работодателя, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Кудрина посоветовала размещать в резюме качественное фото, подробно описывать опыт работы, в частности каких результатов удалось добиться, а также указывать причину смены работы.

«Пропишите дополнительные образования и курсы, которые у вас есть, но не все, а только те, которые соответствуют вашей должности/сфере», — отметила эксперт.



Кроме того, следует заполнить графу «О себе». В ней лучше написать несколько предложений, характеризующих автора как специалиста и человека, добавила бизнес-консультант.

Читать новость полностью

Каждый пятый работодатель отказывается нанимать на работу сотрудников со слишком большим опытом, об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел сервис «Работа.ру» (с ним ознакомилась «Российская газета»).

89% представителей бизнеса, которые разделяют эту позицию, объяснили, что у чересчур квалифицированного сотрудника появится возможность быстрого перехода в другую компанию. Еще 87% отметили слишком высокие зарплатные ожидания таких кандидатов. 63% респондентов полагают, что есть риск, что работник ищет себе временное место на короткий срок. 26% прошенных заявили, что у таких сотрудников есть большие запросы на повышение зарплаты и премий, а 3% работодателей признались, что им сложно руководить такими опытными людьми.

«Можно сделать вывод, что иногда работодатели отдают предпочтение кандидатам с меньшим опытом работы. Однако бывают ситуации, когда опыта почти нет. Интересен ли такой кандидат работодателям? Навыки и качества, которые могут быть полезны на любой работе: коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, обучаемость. Они помогут вам выделиться среди других кандидатов», — посоветовала руководитель по привлечению и развитию процессов работы с персоналом сервиса «Работа.ру» Ольга Киляшева.



Люди без опыта могут увеличить свои шансы, чтобы попасть в хорошую компанию. Например, можно участвовать в волонтерских проектах, проходить онлайн-курсы по интересующей специальности, писать статьи или вести блоги на профессиональную тематику.

Также на рынке существует практика, в рамках которой работодатель специально ищет людей без опыта, чтобы не выплачивать полное вознаграждение, положенное на этой должности согласно средним показателям на рынке зарплат. Опытные люди, как правило, более требовательные к оплате труда, выдают высокий KPI, здраво оценивают свои возможности.