Грозные мамматусы заметили в небе над российским регионом

Жители Воронежской области заметили в небе над регионом мамматусы. Об этом сообщает издание «Блокнот».

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Уникальное атмосферное явление смогли увидеть жители села Скляево Рамонского района области. Как сообщает издание, редкими кадрами грозных мамматусов россияне поделились в социальных сетях.

Мамматусы — это редкое атмосферное явление, которое отличается своеобразным узором в виде «ячеек». Они, как правило, являются видоизмененными кучево-дождевыми и образуются при резкой смене температуры или влажности воздуха. Их также называют «вымеобразными облаками». При этом они связаны с образованием грозы, штормов и шаровых молний, поэтому считается, что они опасны.

Ранее сообщалось, что жители Волгограда заметили в небе над городом яркое и живописное явление — «Оленью луну». Кроваво-красный спутник Земли увидели местные жители ночью 21 июля.