Чем известен храм, который посетили на Валааме Путин и Лукашенко

Храм Смоленской иконы Божией матери, который сегодня посетили Владимир Путин и Александр Лукашенко, освящен великим архиерейским чином 16 сентября 2007 года патриархом Алексием II, сообщает Монастырский вестник Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви.

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Внутри храм расписан уникальными росписями, выполненными братией монастыря. Над алтарем изображена Матерь Божия с младенцем Христом на руках, к которой с обеих сторон движутся изображенные на стенах святые воины во главе с небесным воеводой Архангелом Михаилом. Это Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Андрей Страдилат, а над ними святой царь Константин Великий-защитник христианства, при котором закончились гонения на христиан. С другой стороны русские святые воины - святой благоверный князь Александр Невский, крестивший Русь святой Владимир, также считающийся одним из покровителей воинства, святой Московский князь Димитрий Донской, одержавший победу на поле Куликовом. От Пресвятой Богородицы летят к воинам ангелы Божии, раздающие небесные венцы.

Все иконы храма выполнены в византийском стиле. Есть образы и покровителей тех людей, кто потрудился во славу Божию для этого скита, - образ святителя Николая Мирликийского -покровителя Николая Николаевича Романова и изображение святого Ефрема Сирина - покровителя отца Ефрема Хробостова.

Храм стоит в Смоленском скиту, в котором живет 17 насельников по особо строгому монастырскому уставу, в основе которого лежит Афонский устав.

Валаам часто называют Северным Афоном. Сходство устава, традиций и форм подвижнической жизни дополняется сокровищницей монашеского опыта. В редкие дневные часы можно увидеть кого-то из братии, вся их жизнь сокрыта от глаз посторонних и устроена так, чтобы монахи больше времени могли уделить молитвенным подвигам. В пятницу, когда Иуда предал Христа, здесь особый день - день безмолвия, и все мысли братии устремлены только на общение со Спасителем.