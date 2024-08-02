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15 самых смешных животных 2024 года

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Сара Хаскелл. «Не только для кошек».
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Сара Хаскелл. «Не только для кошек». 
© comedypetphoto.com
Кеничи Моринага. «Кот в капкане, как Супер Марио».
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Кеничи Моринага. «Кот в капкане, как Супер Марио». 
© comedypetphoto.com
Дебби Томас. «Кажется, я видела мышь».
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Дебби Томас. «Кажется, я видела мышь». 
© comedypetphoto.com
Джонатан Кейси. «Новая роза».
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Джонатан Кейси. «Новая роза». 
© comedypetphoto.com

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Шарлотта Китчен. «Усталый ослик».
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Шарлотта Китчен. «Усталый ослик». 
© comedypetphoto.com
Дарья Зеленцова. «Гордый щенок и его лучший друг».
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Дарья Зеленцова. «Гордый щенок и его лучший друг». 
© comedypetphoto.com
Кадзутоши Оно. «Тарзан».
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Кадзутоши Оно. «Тарзан». 
© comedypetphoto.com
Сильвия Мишель. «Игра в прятки».
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Сильвия Мишель. «Игра в прятки». 
© comedypetphoto.com
Кеничи Моринага. «Вы не от меня это услышали».
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Кеничи Моринага. «Вы не от меня это услышали». 
© comedypetphoto.com

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Вера Фаупель. «Танцующая королева».
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Вера Фаупель. «Танцующая королева». 
© comedypetphoto.com
Сильвия Мишель. «Драться в стиле кунг-фу».
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Сильвия Мишель. «Драться в стиле кунг-фу». 
© comedypetphoto.com
Ацуюки Осима. «Кошечка на кухне».
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Ацуюки Осима. «Кошечка на кухне». 
© comedypetphoto.com
Луиза Рибейро. «Сердитый пес».
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Луиза Рибейро. «Сердитый пес». 
© comedypetphoto.com
Джули Смит. «Я верю, что могу летать».
14/15
Джули Смит. «Я верю, что могу летать». 
© comedypetphoto.com

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Эмма Бердсмор. «Любопытные соседи».
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Эмма Бердсмор. «Любопытные соседи». 
© comedypetphoto.com

Организаторы фотоконкурса Comedy Pet Photography объявили список победителей. После долгих раздумий жюри отобрали 15 самых смешных кадров с участием домашних животных 2024 года.

Конкурс смешных фотографий домашних животных был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, профессиональными фотографами, чтобы отметить позитивную и жизненно важную роль домашних животных в нашей жизни и привлечь внимание к проблеме защиты животных.

И правда, порой необычный и активный питомец может подарить множество счастливых моментов своему хозяину. А если еще под рукой в эту секунду окажется камера, то можно смело отправлять свои работы организаторам Comedy Pet Photography. Кто знает, может именно вы в следующем году окажетесь в списке победителей.

Пока же предлагаем вам насладиться лучшими кадрами с питомцами 2024 года — в галерее "Рамблера".