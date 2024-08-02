15 самых смешных животных 2024 года

Организаторы фотоконкурса Comedy Pet Photography объявили список победителей. После долгих раздумий жюри отобрали 15 самых смешных кадров с участием домашних животных 2024 года.

Конкурс смешных фотографий домашних животных был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, профессиональными фотографами, чтобы отметить позитивную и жизненно важную роль домашних животных в нашей жизни и привлечь внимание к проблеме защиты животных.

И правда, порой необычный и активный питомец может подарить множество счастливых моментов своему хозяину. А если еще под рукой в эту секунду окажется камера, то можно смело отправлять свои работы организаторам Comedy Pet Photography. Кто знает, может именно вы в следующем году окажетесь в списке победителей.

Пока же предлагаем вам насладиться лучшими кадрами с питомцами 2024 года — в галерее "Рамблера".