Донбасс назвали одной из лучших частей России

Донбасс – это одна из лучших частей России. Это промышленный кластер, куда раньше съезжались люди со всего Советского союза, рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в новом выпуске авторского подкаста "Сорян, это подкаст".

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По словам Царева, еще в 2013 году он говорил, что революция на Украине лишь отчасти является историей про эту страну.

"Украина — жертва, потому что на ее территории разыгрывается эта кровавая драма. Это история про Россию. А мне тогда не верили. Я 8 лет говорил и писал о том, что из Донбасса нужно сделать "витрину русского мира". Они сделали антивитрину", - сказал он.



Царев отметил, что Запад нельзя рассматривать как единое целое.

"Каждый работает в своих интересах. В Европе сейчас сложилась очень сложная ситуация — им надо определяться, проводить собственную политику, потому что Соединенные Штаты сдают позиции", - рассказал он.



Царев добавил, что США все больше паразитируют на Европе.

"Проведение собственной политики не позволит им уйти под воду вместе с США, которые сейчас рассуждают по логике: "Умри ты первый, а я — после тебя", - сказал Царев.



Также Царев назвал президента Украины Владимира Зеленского шантажистом.