Глава Вологодской области заговорил на английском во время совещания
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Вологодской области Георгий Филимонов перешел на английский язык, когда на одном из совещаний были озвучены результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе. Видеозапись этого он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На видео после того, как ему доложили, что результаты выпускников за экзамены по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России, чиновник на русском поинтересовался, почему это произошло, а затем перешел на английский.
«What is the difficulty with English language? What is wrong with English? (В чем проблема с английским языком? Что не так с английским? – Прим. ред.)» - спросил он, попросив также ответить на его вопрос, продолжая говорить по-английски.
По словам главы региона, на совещании обсуждались важные вопросы, в том числе показатели знаний выпускников.
«Строго, справедливо и доходчиво. Если чиновник не понимает по-русски, можно спросить на английском», - пояснил свои действия Георгий Филимонов.
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Филимонова врио главы Вологодской области в октябре 2023 года. До этого назначения он был заместителем председателя правительства Московской области и курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства. Окончил Российский университет дружбы народов, владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.