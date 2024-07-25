Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Вологодской области Георгий Филимонов перешел на английский язык, когда на одном из совещаний были озвучены результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе. Видеозапись этого он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео после того, как ему доложили, что результаты выпускников за экзамены по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России, чиновник на русском поинтересовался, почему это произошло, а затем перешел на английский.

«What is the difficulty with English language? What is wrong with English? (В чем проблема с английским языком? Что не так с английским? – Прим. ред.)» - спросил он, попросив также ответить на его вопрос, продолжая говорить по-английски.



По словам главы региона, на совещании обсуждались важные вопросы, в том числе показатели знаний выпускников.

«Строго, справедливо и доходчиво. Если чиновник не понимает по-русски, можно спросить на английском», - пояснил свои действия Георгий Филимонов.



Президент России Владимир Путин назначил Георгия Филимонова врио главы Вологодской области в октябре 2023 года. До этого назначения он был заместителем председателя правительства Московской области и курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства. Окончил Российский университет дружбы народов, владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.