В России учредили премию за вклад в дело защиты детей

В России появилась новая премия, которая поддержит самых достойных и совестливых граждан страны, помогающих детям. Российский детский фонд совместно с Фондом Альберта Лиханова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив учредил Международную гуманитарную премию "Совесть". Она носит имя писателя Альберта Лиханова и присуждается за вклад в дело защиты детей. О том, кому и зачем нужна такая премия, журналистам рассказали организаторы и члены жюри.

"Этой премией мы постараемся доказать обществу, что именно слово "совесть" должно стать смыслом человеческого бытия", - говорит Дмитрий Лиханов, председатель Российского детского фонда и Фонда защиты детей, основатель Фонда сохранения творческого наследия Альберта Лиханова.

Он подчеркивает, что премия "Совесть" создана в память об Альберте Лиханове и в поддержку тех, кому не безразлична чужая боль.

"Когда мы в Фонде имени Альберта Лиханова задумались о создании премии, я стал искать, каким одним словом можно охарактеризовать жизнь моего отца? - рассказывает Лиханов. - И это слово "совесть". Он был очень совестливым человеком. Не по-современному совестливым. К сожалению, сегодня честь, достоинство, жалостливость, сострадание, совесть - немодные понятия. Одна из главных целей нашей премии - возрождение этих нравственных понятий. Мы надеемся, что премия будет вручаться регулярно и получат ее самые достойные люди нашей страны. Те, кто положил все свои силы, все свое время на алтарь детства".

В жюри премии, по его словам, вошли достойные люди, для "которых нравственные устои жизни - естественное состояние души". Режиссер, сценарист Андрей Кончаловский в одном из своих интервью говорил, что "совесть связана со способностью человеческого существа проецировать чужую боль на себя". В своем видеообращении Андрей Кончаловский напомнил, что "человек прорастает из детства".

"Его душа, детство - та самая почва, из которой потом растут черты человеческого характера, - сказал он. - Поэтому усилия тех, кто сознательно посвящает свое время и силы помощи детям, достойны всякой поддержки. Как сказал мой отец, Сергей Михалков, сегодня дети - завтра народ".

В состав жюри также вошли режиссер, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, профессор, член Межсоборного присутствия РПЦ, декан Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Николай Соколов, настоятель Московского Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академик РАН, эндокринолог Иван Дедов, председатель Кировского отделения Российского Детского фонда Валентина Иванова, дипломат, заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев.

На вопрос "РГ", почему политик решил принять участие в премии, Косачев ответил: "Это мой нравственный выбор".

"Мне повезло работать с Альбертом Лихановым, - говорит Константин Косачев. - Я всегда восхищался его заряженностью на добро, его энергетикой, совестливостью, и я искренне благодарен, что меня пригласили в жюри, что мы продолжаем идти вместе дальше по жизни. Надеюсь, у жюри будет трудная миссия по отбору лауреатов".

Вопрос, могут ли органы власти влиять на повышение совестливости в обществе, заставляет задуматься.

"И совесть, и совестливость закладывается еще в детстве, - считает замглавы СФ, - это важные ценности, которые рождаются в семье. С моей точки зрения, если в семье в детстве родители не заложили ребенку эту ценность, то ни органы власти, ни деятели культуры и образования не смогут сделать ничего, что можно было сделать изначально. Но устраняться от этого, конечно же, нельзя. Есть самые разные формы поддержки уровня нравственности за счет госпрограмм, но нельзя ждать, что государство с его мощью справится с этой задачей в одиночку. Это должно быть совместной работой государства, общественных организаций, и конечно, семьи".

Оценивать номинантов тоже будем по совести, шутит Дмитрий Лиханов.

"А если серьезно, то, например, в номинации "Литературное произведение" будем отсекать литературный мусор, и выбирать литературу, которая возвышает и поднимает людей на нравственные подвиги. Отец любил повторять: что сберег, то потерял, что отдал - то приобрел. Главное, чтобы жизнь и деяния наших лауреатов не были эгоистичными поступками, но становились добрыми примерами для нашего общества".

Много заявок поступило со всей страны, из разных регионов, отмечает председатель Попечительского совета Фонда сохранения творческого наследия Альберта Лиханова Мария Назаренко. И напоминает, что сбор заявок продлится до 25 августа. Вручение премии состоится 14 октября, в день рождения Российского детского фонда, на сцене РАМТ.

Подать заявку можно на участие в премии можно на сайте Российского Детского фонда.