Милонов потребовал убрать из буфета Госдумы импортный алкоголь

Депутат Виталий Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь импортный алкоголь, а депутатам посоветовал «не предавать Родину» и пить отечественные напитки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По мнению Милонова, иностранный алкоголь необходимо убрать как из буфета Думы, так и вообще отовсюду. При этом парламентарий уверен, что алкоголь – это «зло и яд», но если уж что-то пить, то лучше российское.

«Все можно пить отечественное. Если тебя тянет на французское, значит, проверься, что там с тобой не так. Что это у тебя там французские шансоны играют в голове вместо того, чтобы наше отечественное пить?» — заявил Виталий Милонов.



Он также посоветовал всем, кто не может отказаться от спиртного, «хотя бы не предавать Родину» и пить отечественное.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о запрете продажи энергетиков детям призвал депутатов «начать с себя» и запретить продажу в Думе таких напитков, а также употребление их депутатами на рабочем месте.