Осужденный за контрабанду наркотиков просится на СВО

Организатор контрабанды кокаина через посольство России в Аргентине Андрей Ковальчук попросил направить его в зону СВО. Об этом сообщает Ева Меркачева для MK.RU.

По информации Меркачевой, у Ковальчука во Владимирской колонии N6 возникли некоторые проблемы. Ему запрещено общаться по телефону даже со своим адвокатом. Срок отбывания наказания для Ковальчука составляет 18 лет, у арестанта имеются проблемы со здоровьем, и он не уверен, что доживет до конца срока.

"Он рассчитывает либо на кассационную жалобу, либо на отправку в зону СВО. Однако осужденный является одновременно гражданином России и Германии, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно. В связи с этим Ковальчук рассчитывает попасть на спецоперацию через ЧВК", - говорится в материале.



Всего по делу о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине были осуждены четыре человека.