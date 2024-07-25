Милонов призвал отказаться от зарубежного алкоголя в пользу отечественного

Нужно отказаться от французского алкоголя в пользу российского, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, алкоголь — это зло.

Если тянет на французское — проверься, что с тобой не так. Что это у тебя французские шансоны играют в голове вместо того, чтобы наше отечественное пить? Алкоголь — это зло и яд, но если ты не можешь устоять против этой страсти, по крайней мере не предавай Родину, не потребляй эти ягодки Наполеона в себя, — объяснил парламентарий.



Депутат отметил, что в буфете Госдумы стали продавать алкоголь из недружественных стран, однако от него нужно отказаться. Кроме того, нельзя приходить на заседания пьяными.

Считаю, что алкоголь <...> нельзя продавать. Но если кому-то хочется, пускай, главное — знать меру. Ходить на заседания нужно всегда абсолютно трезвым, — добавил Милонов.



Ранее Виталий Милонов заявил, что подростков-хоббихорсеров, которые катаются на игрушечных лошадях, и изображающих собак и кошек квадроберов нужно оставить в покое и не выискивать в их занятиях что-то пагубное для психики. Он отметил, что, запрещая детям их хобби, можно навредить им намного сильнее. Милонов добавил: подобные увлечения выглядят настолько странно, что подростки сами их бросят через какое-то время, чтобы заняться чем-то новым — и точно так же бросить.