Как в России будут отдыхать на майские и новогодние праздники

В следующем году на майские праздники россияне будут отдыхать по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Минтруда.

Отмечается, что на майские будет восемь выходных, а именно с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням. <...> Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.



Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.