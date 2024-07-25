Милонов высказался в защиту хоббихорсеров и квадроберов

Подростков-хоббихорсеров, которые катаются на игрушечных лошадях, и изображающих собак и кошек квадроберов нужно оставить в покое и не выискивать в их занятиях что-то пагубное для психики, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что запрещая детям их хобби, можно навредить им намного сильнее.

Если бы с палкой и лошадиной башкой скакали люди взрослые и не по приколу, а всерьез, то это, наверное, было бы поводом обратиться к психиатру. А так — ну да, это попытка самовыражения у подростков. Записывают они смешные видео, бегают с игрушечными лошадками или в масках собачек и кошечек, — подчеркнул депутат.



Милонов добавил: подобные увлечения выглядят настолько странно, что подростки сами их бросят через какое-то время, чтобы заняться чем-то новым — и точно так же бросить. И намного больше вреда детской психике можно нанести именно запретами.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее высказала мнение, что хоббихорсинг нельзя запрещать, так как это увлечение доступнее, чем конный спорт. По ее словам, хоббихорсинг настолько популярен среди молодежи, что даже стал частью программы Игр БРИКС.