Назван размер гонорара Юрия Дудя* за тур с фанатами на яхте

Журналист и блогер Юрий Дудь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) может получить многомиллионную прибыль за люкс-тур на яхте с фанатами в Испании. О размере гонорара сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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По данным издания, один билет на тур стоит €35 тысяч (около 3,4 млн рублей). Гостям предлагают путешествие на яхте Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку. Всего программа рассчитана на шесть дней, из них на яхте запланировано два.

Специалист ивент-индустрии подсчитал для издания доходы и расходы организаторов тура и пришел к выводу, что прибыль за тур составит более 60 млн рублей, из которых придется заплатить гонорары двум приглашенным на часовые выступления звездам. При этом сейчас продана только половина билетов.

Накануне президент Молдавии Майя Санду дала интервью Юрию Дудю.

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